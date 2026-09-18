IND vs AFG: टीम इंडिया ने लगातार दूसरी T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप, लेकिन श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर की बढ़ गई टेंशन!

ऐसे में अब अफगानिस्तान सीरीज के बाद गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी टेंशन है एशियन गेम्स के लिए प्लेइंग इलेवन में किन दो ओपनर को मौका दें और किसे बाहर किया जाए। अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 76.33 की औसत से 239 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा, तो दूसरे ओर संजू सैमसन इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। सबसे खास बात यह है कि सीरीज में सिर्फ दो ही बल्लेबाज 100 या उससे ज्यादा रन बना पाए और दोनों ही भारत के ओपनर हैं, जबकि पिछली सीरीज के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी बेंच पर बैठे रहे।