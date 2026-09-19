10 सालों के बाद श्रीलंका क्रिकेट का हुआ रिवाइवल, फिर सनत जयसूर्या ने आकर पूरी तरह बदल दी तस्वीर

Sri Lanka Cricket Team: एक दौर था, जब किसी भी टीम के लिए श्रीलंका को हराना आसान नहीं था। 1996 में वनडे वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली श्रीलंकाई टीम एशिया की सबसे मजबूत टीम बनने के लिए लगातार टीम इंडिया को टक्कर देती रही। 2011 वनडे वर्ल्डकप में दोनों टीमें आमने सामने हुईं और भारतीय टीम ने खिताबी जीत के साथ खुद को एशिया का नंबर वन टीम स्थापित कर दिया। इसके बाद श्रीलंका लगातार खुद को बेस्ट एशिया की टीम साबित करने के लिए चुनौती देती रही और 2024 के टी20 वर्ल्डकप में उसे मौका मिला। टीम इंडिया को हराकर श्रीलंकाई टीम चैंपियन बन गई। उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट को अचानक कई बेहतरीन खिलाड़ियों ने छोड़ दिया, जिससे टीम अब तक किसी भी आईसीसी इवेंट के नॉकआउट में नहीं पहुंच पाई है।