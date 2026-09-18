18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

SL-W vs MLY-W, Asian Games 2026: मलेशिया को 86 रन से रौंद श्रीलंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

Malaysia Women vs Sri Lanka Women: एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका ने मलेशिया को 86 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब श्रीलंका का सामना 20 सितंबर को पाकिस्तान से होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 18, 2026

chamari athapaththu in Asian Games 2026

श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू। (Photo- IANS)

Asian Games 2026 Women’s Cricket: एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मलेशिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। जापान स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने मलेशिया को 86 रन से हराया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना 20 सितंबर को पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में थाइलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

चमारी अट्टापट्टू का अर्धशतक

श्रीलंका ने मलेशिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू के शानदार अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। चमारी अट्टापट्टू ने 37 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 63 रन बनाए। कप्तान के अलावा श्रीलंका की अन्य खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कविशा दिलहारी ने 27 गेंदों में 6 चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए। हसिनी परेरा ने 23 रन बनाए, जबकि हर्षिता समरविक्रमा ने 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रन बनाए। मलेशिया के लिए नूरीन इमानिना सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.20 रही।

मलेशिया 74 रन पर सिमटा

श्रीलंका से मिले 161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से उसकी स्थिति और खराब होती गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विनीफ्रेड दुरैसिंगम और माहिरा इज्जती इस्माइल ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सकीं। विनीफ्रेड दुरैसिंगम ने 28 रन बनाए, जबकि माहिरा इज्जती इस्माइल ने 24 रन की पारी खेली। मलेशिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। इस तरह श्रीलंका ने 86 रन से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। श्रीलंका की ओर से मिथाली अयोध्या, कविशा दिलहारी और कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 2-2 विकेट लिए।

दिलचस्प होगी श्रीलंका-पाकिस्तान की भिड़ंत

हाल ही में संपन्न महिला टी-20 एशिया कप के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं। उस मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच होने वाली भिड़ंत बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

Asian Games 2026: सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, मुनीबा अली अचानक लौटीं घर

ये भी पढ़ें
Muneeba Ali update news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Updated on:

18 Sept 2026 11:05 am

Published on:

18 Sept 2026 11:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / SL-W vs MLY-W, Asian Games 2026: मलेशिया को 86 रन से रौंद श्रीलंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Gautam Gambhir को हुआ अपनी गलती का एहसास! अफगानिस्तान सीरीज खत्म होते ही प्लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा बयान

gautam gambhir
क्रिकेट

एशियन गेम्स में भी प्लेइंग-11 से बाहर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी? गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान सीरीज के बाद दिया संकेत

vaibhav suryavanshi and gautam gambhir.
क्रिकेट

IND vs AFG: टीम इंडिया ने लगातार दूसरी T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप, लेकिन श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर की बढ़ गई टेंशन!

team india wins t20 series vs afg
क्रिकेट

IND vs AFG: अफगानिस्तान सीरीज के बाद श्रेयस अय्यर ने जीता फैंस का दिल, अजिंक्य रहाणे की तरह उठाया ये कदम

Team India Wins T20 Series
क्रिकेट

IND vs AFG: अभिषेक शर्मा के ऐतिहासिक शतक के पीछे गौतम गंभीर का हाथ, मैच के बाद ओपनर ने खोला राज़

Abhishek Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.