SL-W vs MLY-W, Asian Games 2026: मलेशिया को 86 रन से रौंद श्रीलंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

श्रीलंका ने मलेशिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू के शानदार अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। चमारी अट्टापट्टू ने 37 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 63 रन बनाए। कप्तान के अलावा श्रीलंका की अन्य खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कविशा दिलहारी ने 27 गेंदों में 6 चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए। हसिनी परेरा ने 23 रन बनाए, जबकि हर्षिता समरविक्रमा ने 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रन बनाए। मलेशिया के लिए नूरीन इमानिना सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.20 रही।