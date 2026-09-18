IND vs AFG: अफगानिस्तान सीरीज के बाद श्रेयस अय्यर ने जीता फैंस का दिल, अजिंक्य रहाणे की तरह उठाया ये कदम

India vs Afghanistan T20 Series 2026: टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराकर टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। लगातार 2 सीरीज हारने के बाद श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज पर कब्जा दिया। हालांकि पिछली दोनों सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान का बल्ला नहीं चला है और 30 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तानी कप्तान को ट्रॉफी के साथ फोटो शूट के लिए इन्वाइट कर फैंस का दिल जीत लिया। आपको बता दें 2018 में अजिंक्य रहाणे ने भी ये कदम उठाया था, जब इकलौते टेस्ट को जीतने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान की पूरी टीम के साथ फोटो शूट करवाया था।