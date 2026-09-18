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IND vs AFG: अफगानिस्तान सीरीज के बाद श्रेयस अय्यर ने जीता फैंस का दिल, अजिंक्य रहाणे की तरह उठाया ये कदम

IND vs AFG T20 2026: भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 में 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगान कप्तान इब्राहिम जादरान को ट्रॉफी के साथ तस्वीर के लिए बुलाकर खेल भावना की मिसाल पेश की।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 18, 2026

Team India Wins T20 Series

भारतीय टीम ने जीती टी20 सीरीज (फोटो- BCCI X)

India vs Afghanistan T20 Series 2026: टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराकर टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। लगातार 2 सीरीज हारने के बाद श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज पर कब्जा दिया। हालांकि पिछली दोनों सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान का बल्ला नहीं चला है और 30 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तानी कप्तान को ट्रॉफी के साथ फोटो शूट के लिए इन्वाइट कर फैंस का दिल जीत लिया। आपको बता दें 2018 में अजिंक्य रहाणे ने भी ये कदम उठाया था, जब इकलौते टेस्ट को जीतने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान की पूरी टीम के साथ फोटो शूट करवाया था।

जादरान के साथ शेयर की ट्रॉफी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में इब्राहिम जादरान, श्रेयस अय्यर और नितीश कुमार रेड्डी के बीच खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ट्रॉफी लेने के समय भी अय्यर ने जादरान को बुलाया था। इस सीरीज में इब्राहिम जादरान के नेतृत्व में अफगानिस्तान का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में निराश किया और तीनों ही टी20 बुरी तरह हारी। इसी के साथ भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत का इंतजार बरकरार रहा। भारतीय टीम ने पहला टी20 मुकाबला 7 विकेट से, दूसरा टी20 मुकाबला 7 विकेट से और तीसरा टी20 मुकाबला 127 रन से जीता।

अभिषेक ने बनाए सबसे ज्यादा रन

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। अभिषेक ने 3 मैचों की 3 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए 229 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 22 छक्के और 18 चौके निकले। तीसरे टी20 में 30 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे तेज टी20 शतक का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले अभिषेक को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अभिषेक पहले और तीसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे।

तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में ताबड़तोड़ 108 रन की पारी खेली, तो संजू सैमसन ने लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा। 222 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 94 रन पर ढेर हो गई। नितीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट चटकाए, तो अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को भी 1-1 सफलता मिली।

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Updated on:

18 Sept 2026 09:25 am

Published on:

18 Sept 2026 09:24 am

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