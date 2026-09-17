Sanju Samson milestone: अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, T20 क्रिकेट में पूरे किए 9000 रन

IND vs AFG, 3rd T20I: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस सीरीज में एक बार फिर संजू सैमसन को टीम में जगह दी गई और उन्होंने इस मौके को जाया नहीं जाने दिया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस दौरान 9000 रन पूरे किए। उन्होंने यह उपलब्धि भारतीय पारी के 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल की।