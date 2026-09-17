Asian Games 2026: सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, मुनीबा अली अचानक लौटीं घर

Muneeba Ali: जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे क्वार्टरफाइनल में थाइलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस बीच, पाकिस्तानी टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, टीम की अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुनीबा अली टूर्नामेंट के बीच में छोड़कर स्वदेश लौट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मां की तबीयत खराब होने के कारण मुनीबा को घर वापस लौटना पड़ा है। ऐसे में वह एशियन गेम्स में पाकिस्तान के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगी।