Asian Champions Trophy: पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत आने से इनकार, AHF से की यह मांग



Pakistan Asian Champions Trophy 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच खेलों को लेकर एक बार स्थिति फिर उलझती नजर आ रही है। दरअसल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) ने 2026 पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन स्थल को भारत से बाहर करने की मांग की है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने सभी मुकाबले तटस्थ स्थल पर कराने का विकल्प भी दिया है। PHF अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह मांग दोनों देशों के बीच मौजूदा संवेदनशील द्विपक्षीय स्थिति और सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए की गई है