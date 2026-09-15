Asian Games 2026 की उल्टी गिनती शुरू, वैभव सूर्यवंशी समेत इन 5 युवा सितारों पर रहेंगी देशभर की नजरें

Asian Games 2026 India Young Athletes: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन खेलों का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में किया जाएगा, जहां भारत पिछली बार की तुलना में अधिक पदकों की उम्मीद लगाए हुए है। इन खेलों में भारत के अनुभवी खिलाड़ियों के अलावा कुछ युवा खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, जिनसे देश को पदक की उम्मीदें हैं। आइए, ऐसे ही कम उम्र के युवा खिलाड़ियों पर डालते हैं नजर, जिन पर भारतीय खेल प्रशंसकों की नजरें टिकी हुई हैं।