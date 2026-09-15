Sanju Samson के समर्थन में उतरे रविचंद्रन अश्विन, बोले-‘कोई उनकी स्थिति को क्यों नहीं समझता’

अश्विन ने कहा, 'जब वह अच्छा खेलते हैं तो लोग कहते हैं कि मैंने तो उस समय ही कहा था कि वह अच्छा करेगा। लेकिन जब वह नाकाम होते हैं तो कहते हैं कि वह कभी अच्छा नहीं खेलते और असंगत हैं। आप कभी नहीं जानते कि लोगों की नाराजगी सैमसन के नाकाम होने को लेकर है या फिर इसलिए कि उनके खेलने की वजह से वैभव सूर्यवंशी बाहर बैठ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि संजू सैमसन होने के नाते यह सब कैसा महसूस होता होगा।' सैमसन ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इतने लंबे करियर के बावजूद टीम में उनकी जगह को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।