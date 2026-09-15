Ind vs Afg: अभिषेक शर्मा के निशाने पर आज शिखर धवन का 5 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 49 रन बनाते ही छोड़ेंगे पीछे

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Abhishek Sharma T20I Record: अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जा रही तीन मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार 15 सितंबर को खेला जाना। पहले मैच में एकतरफा जीत दर्ज करने वाली श्रेयस अय्यर एंड कंपनी इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में एक बार फिर स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। इस मैच में अभिषेक के पास टी20 इंटरनेशनल रन के मामले में शिखर धवन से आगे निकलने का मौका होगा।
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने अपना बेखौफ अंदाज दिखाया था और सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। अब, दूसरे मैच में वह 49 रन पूरे करते ही शिखर धवन को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने 2011 से 2021 के बीच भारत के लिए 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 66 पारियों में 27.92 के औसत और 126.36 के स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए थे। वहीं, अभिषेक अब तक 57 मैचों की 56 पारियों में 31.68 के औसत और 189.68 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 1711 रन बना चुके हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|1
|रोहित शर्मा
|159
|151
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|32
|2
|विराट कोहली
|125
|117
|4188
|122*
|48.69
|137.04
|1
|38
|3
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|25
|4
|हार्दिक पंड्या
|138
|109
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|9
|5
|केएल राहुल
|72
|68
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|22
|6
|शिखर धवन
|68
|66
|1759
|92
|27.92
|126.36
|0
|11
|7
|अभिषेक शर्मा
|57
|56
|1711
|135
|31.68
|189.68
|2
|12
|8
|ईशान किशन
|56
|56
|1650
|103
|30.00
|145.75
|1
|12
|9
|तिलक वर्मा
|60
|57
|1648
|120*
|44.54
|144.94
|2
|9
|10
|एमएस धोनी
|98
|85
|1617
|56
|37.60
|126.13
|0
|2
बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम अजेय है। इन दोनों के बीच अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। ऐसे में भारत अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अपने कब्जे में करने के इरादे से उतरेगा।
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