15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Ind vs Afg: अभिषेक शर्मा के निशाने पर आज शिखर धवन का 5 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 49 रन बनाते ही छोड़ेंगे पीछे

Abhishek Sharma: अफगानिस्तान के खिलाफ आज भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। इस मैच में एक बार फिर सबकी नजरें पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा पर होंगी, तो उनके निशाने पर शिखर धवन का टी20 इंटरनेशनल रनों का रिकॉर्ड होगा।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 15, 2026

Abhishek Sharma

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Abhishek Sharma T20I Record: अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेली जा रही तीन मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार 15 सितंबर को खेला जाना। पहले मैच में एकतरफा जीत दर्ज करने वाली श्रेयस अय्यर एंड कंपनी इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में एक बार फिर स्‍टार ओपनर अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्‍मीद होगी। इस मैच में अभिषेक के पास टी20 इंटरनेशनल रन के मामले में शिखर धवन से आगे निकलने का मौका होगा।

49 रन पूरे करते ही तोड़ेंगे शिखर धवन का रिकॉर्ड

अफगानिस्‍तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने अपना बेखौफ अंदाज दिखाया था और सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। अब, दूसरे मैच में वह 49 रन पूरे करते ही शिखर धवन को पीछे छोड़ देंगे, जिन्‍होंने 2011 से 2021 के बीच भारत के लिए 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 66 पारियों में 27.92 के औसत और 126.36 के स्‍ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए थे। वहीं, अभिषेक अब तक 57 मैचों की 56 पारियों में 31.68 के औसत और 189.68 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से 1711 रन बना चुके हैं।

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन

रैंकखिलाड़ीमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतक
1रोहित शर्मा1591514231121*32.05140.89532
2विराट कोहली1251174188122*48.69137.04138
3सूर्यकुमार यादव113107327211736.35162.94425
4हार्दिक पंड्या138109228871*28.24145.9109
5केएल राहुल72682265110*37.75139.12222
6शिखर धवन686617599227.92126.36011
7अभिषेक शर्मा5756171113531.68189.68212
8ईशान किशन5656165010330.00145.75112
9तिलक वर्मा60571648120*44.54144.9429
10एमएस धोनी988516175637.60126.1302

अफगानिस्‍तान के खिलाफ अजेय है भारत

बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम अजेय है। इन दोनों के बीच अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। ऐसे में भारत अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अपने कब्जे में करने के इरादे से उतरेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

15 Sept 2026 04:03 pm

Published on:

15 Sept 2026 04:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs Afg: अभिषेक शर्मा के निशाने पर आज शिखर धवन का 5 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 49 रन बनाते ही छोड़ेंगे पीछे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Brendan Taylor ODI Record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरते ही ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड

Brendan Taylor longest ODI career record.
क्रिकेट

भारत के स्‍टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का बड़ा खुलासा, बोले- मुझे भारतीय टीम में वापसी के लिए आया था कॉल

Bhuvneshwar Kumar and Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs AFG: दिल्ली की सेंटर पिच पर खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, शुरुआती ओवर में भारी पड़ सकते हैं तेज गेंदबाज

IND vs AFG 2nd T20 Pitch Report Update
क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं मोहसिन नकवी, इनकी कर सकते हैं छुट्टी

PCB Chief Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज में बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी? जानें गौतम गंभीर-टीम मैनेजमेंट का प्लान

Vaibhav Suryavanshi, Abhishek Sharma and Sanju Samson
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.