Ind vs Afg: अभिषेक शर्मा के निशाने पर आज शिखर धवन का 5 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 49 रन बनाते ही छोड़ेंगे पीछे

अफगानिस्‍तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने अपना बेखौफ अंदाज दिखाया था और सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। अब, दूसरे मैच में वह 49 रन पूरे करते ही शिखर धवन को पीछे छोड़ देंगे, जिन्‍होंने 2011 से 2021 के बीच भारत के लिए 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 66 पारियों में 27.92 के औसत और 126.36 के स्‍ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए थे। वहीं, अभिषेक अब तक 57 मैचों की 56 पारियों में 31.68 के औसत और 189.68 के जबरदस्‍त स्‍ट्राइक रेट से 1711 रन बना चुके हैं।