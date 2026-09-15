भुवी ने जतिन सप्रू के यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं कुछ साबित करने के लिए नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मुझे भारत के लिए फिर से खेलकर खुशी होगी। हालांकि, मैं उस समय से आगे निकल गया हूं, जब मैं अगली सीरीज का इंतजार किया करता था। मुझे शुरू में लगा था कि वह इंडियन टीम में वापसी कर सकते हैं, जब उन्हें एक कॉल आया, जिसमें कहा गया था कि वह अगली कुछ सीरीज में खेल सकते हैं। हालांकि, बाद में अहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। यह झटका मुश्किल था। उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्होंने इसे मान लिया, जिसमें उनके परिवार ने उन्हें इससे निपटने में अहम भूमिका निभाई।