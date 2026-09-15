Asian Games 2026 में कौन लेगा वरुण चक्रवर्ती की जगह, रेस में शामिल कुलदीप यादव समेत 3 बड़े दावेदार

Varun Chakaravarthy replacement for Asian Games 2026:मिस्‍ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने करीब दो महीने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में रिकवरी और रिहैब के बाद अफगानिस्‍तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वापसी की थी। लेकिन, पहले ही मैच के बाद साइड स्ट्रेन की शिकायत के चलते टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बिना समय गंवाए रिलीज करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब उनका जापान में आयोजित होने वाले वाले एशियन गेम्स 2026 में भी खेलना मुश्किल है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर वरुण फिट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह कौन लेगा? फिलहाल इस रेस में कुलदीप यादव समेत तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं।