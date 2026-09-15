Brendan Taylor ODI Record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरते ही ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड

ब्रेंडन टेलर ने 2004 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे की टीम में अपनी जगह बनाई। 2021 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि, 2022 में आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण उन्हें साढ़े तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंध पूरा करने के बाद उन्होंने 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मुकाबले से पहले उनके नाम 207 वनडे मैचों में 11 शतक थे, जो जिम्बाब्वे के लिए एक रिकॉर्ड है।