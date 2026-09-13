Joe Root तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर के तीन और रिकॉर्ड? बेहद करीब पहुंचा इंग्लैंड का स्टार बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए थे। दूसरी ओर, जो रूट 169 टेस्ट में 14,278 रन बना चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो रूट अब सचिन से सिर्फ 1,643 रन पीछे हैं। जो रूट जिस तरह से लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं, अगर उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा तो वह आने वाले वक्त में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ सकते हैं और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।