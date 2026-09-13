13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज! वनडे सीरीज के लिए टीम में होंगे बड़े बदलाव

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 13, 2026

Shreyas Iyer vs Tilak Vemra

ब्रिस्टल में भी हारी टीम इंडिया (फोटो- IANS)

Team India Probable ODI Squad: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि जब सेलेक्टर्स टीम चुनने बैठेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वनडे टीम चुनने की ही होगी। इस टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह सीरीज उस वक्त खेली जाएगी, जब भारत की टी20 टीम एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही होगी। यही वजह है कि वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों की जगह कई पुराने चेहरे शामिल किए जा सकते हैं।

श्रेयस अय्यर भी नहीं खेल पाएंगे वनडे सीरीज

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को तीन टी20 और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी हो सकती है, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिल सकता है। जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा, श्रेयस अय्यर टी20 में एशियन गेम्स में व्यस्त रहेंगे, तो उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया जा सकता है। गायकवाड़ ने अय्यर की गैरमौजूदगी में चार नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी की है।

7 दिन के अंदर 6 मैच

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस दौरान एशियन गेम्स के मुकाबले भी हो रहे होंगे। 27 सितंबर को भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेलने उतरेगी, तो वहीं 28 सितंबर को एशियन गेम्स का क्वार्टर फाइनल मैच होगा। इसके बाद 30 सितंबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, तो 1 अक्टूबर को भारत का एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मैच होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मैच होगा, तो वहीं 3 अक्टूबर को ही एशियन गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले खेले जाएंगे।

अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल हार जाती है, तो वह ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में उतरेगी और जीती है, तो वह सेमीफाइनल जीत जाती है तो गोल्ड मेडल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसी शेड्यूल की वजह से वनडे टीम में कई बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, जो टी20 एशियन गेम्स में हिस्सा ले रहे होंगे। इसके अलावा, टी20 सीरीज से भी इन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा, तो 9 अक्टूबर को दूसरा और 11 अक्टूबर को आखिरी मुकाबला खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

13 Sept 2026 09:54 am

Published on:

13 Sept 2026 09:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज! वनडे सीरीज के लिए टीम में होंगे बड़े बदलाव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ottneil baartman injured: ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को झटका, ओटनील बार्टमैन हुए चोटिल

Ottneil baartman latest
क्रिकेट

IND vs AFG: मैच से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज, श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन की चोट पर दिया अपडेट

Ishan KIshan
क्रिकेट

IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 में बारिश का साया, जानें कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

ind vs afg 1st t20 weather
क्रिकेट

Asian Games से पहले श्रेयस अय्यर का बड़ा ऐलान, बोले- टीम इंडिया जीत के साथ लौटेगी और देश को गर्व महसूस कराएगी

Shreyas Iyer on Asian Games 2026
क्रिकेट

WTC Points Table Update: पाकिस्तान पर 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद इंग्लैंड ने पॉइंट्स टेबल में लगाई छलांग, जानें भारत समेत अन्य टीमों का हाल

WTC Points Table Update after Eng vs Pak
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.