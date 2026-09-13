ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज! वनडे सीरीज के लिए टीम में होंगे बड़े बदलाव

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस दौरान एशियन गेम्स के मुकाबले भी हो रहे होंगे। 27 सितंबर को भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेलने उतरेगी, तो वहीं 28 सितंबर को एशियन गेम्स का क्वार्टर फाइनल मैच होगा। इसके बाद 30 सितंबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, तो 1 अक्टूबर को भारत का एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मैच होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मैच होगा, तो वहीं 3 अक्टूबर को ही एशियन गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले खेले जाएंगे।