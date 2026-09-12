Asian Games से पहले श्रेयस अय्यर का बड़ा ऐलान, बोले- टीम इंडिया जीत के साथ लौटेगी और देश को गर्व महसूस कराएगी

Shreyas Iyer on Asian Games 2026: भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स खेलने को लेकर बेहद उत्‍साहित हैं। यह उनका एशियन गेम्‍स डेब्यू होगा। अफगानिस्‍तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर रहे अय्यर ने जापान के खिलाफ भारत के पहले मैच की अहमियत बताते हुए बड़ा ऐलान भी किया। उन्‍होंने कहा कि वह हॉकी खिलाड़ियों और ओलंपियनों समेत दूसरे खेलों के एथलीटों से बातचीत करने लिए भी उत्सुक हैं। भारतीय टीम एक देश के तौर पर गेम्स में जाएगी और जीत के साथ लौटेगी और देश को गर्व महसूस कराएगी।