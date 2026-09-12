सैमसन, अभिषेक और सूर्यवंशी में से कौन होगा बाहर? अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से एक दिन पहले श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान

Shreyas Iyer Press Conference: अफगानिस्‍तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत के सलामी बल्‍लेबाज कौन होंगे? यह अभी तक स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है। क्‍योंकि संजू सैमसन की वापसी के साथ हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। सीरीज का आगाज होने से एक दिन पहले शनिवार को जब प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर से जब इसका जवाब मांगा गया, तो उन्‍होंने भी कुछ गोल-मोल जवाब दिया। कुल मिलाकर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी तीनों के उपलब्ध होने के चलते श्रेयस और हेड कोच गौतम गंभीर दोनों के लिए दो को चुनना एक बड़ा सिरदर्द होगा।