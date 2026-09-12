12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

England vs Pakistan: बेन डकेट पाकिस्तान के खिलाफ फिर हुए शून्य पर आउट, अपने नाम दर्ज किया अनचाहा रिकॉर्ड

ENG vs Pak: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से टेस्ट सीरीज में हराया। बेन डकेट ने एक बार फिर निराश किया। तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए और उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 12, 2026

ben duckett latest news

इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट। (FILE Photo- IANS)

Ben Duckett registers his 7th duck in Tests: इंग्लैंड ने एजबेस्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। इस जीत हालांकि इंग्लैंड के लिए थोड़ी फीकी भी रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाज बेन डकेट का प्रदर्शन इस सीरीज बेहद निराशाजनक रहा। वह इससे सीरीज में इससे आखिर तक नहीं उबर पाए।

पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्ट टेस्ट की चौथी पारी में भी यही देखने को मिला, जब इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट पहली ही गेंद पर ही आउट हो गए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने उन्हें पवेलियन भेजा। बेन डकेट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यह सीरीज बल्ले से बेहद खराब रही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन मैचों की सीरीज में डकेट ने पांच पारियों में क्रमशः 15, 17, 1, 11 और 0 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत सिर्फ 8.8 रहा।

क्रिकइंफो के अनुसार, डकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 9 टेस्ट की 16 पारियों में 663 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतक और पांच अर्धशतक लगाए हैं। उनका औसत 44.2 का है।

टेस्ट करियर में सातवीं बार डक

एजबेस्टन टेस्ट की दूसरी पारी में बेन डकेट पहली गेंद पर आउट हो गए, जोकि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यह उनका तीसरा डक है। पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर आउट होने के साथ ही डकेट के नाम टेस्ट क्रिकेट में कुल सात डक हो गए हैं। उनके सात डक में से दो घरेलू मैदान पर आए हैं।

अब्बास के खिलाफ भी खराब रिकॉर्ड

मोहम्मद अब्बास के खिलाफ डकेट का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। क्रिकइंफो के मुताबिक, उन्होंने अब्बास के खिलाफ पांच पारियों में सिर्फ 21 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 7 का रहा और उन्होंने 33 गेंदों का सामना किया। अब्बास ने उन्हें तीन बार आउट किया है।

1971 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

क्रिकबज के मुताबिक, बेन डकेट पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ब्रायन लकहर्स्ट 1971 में लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर आउट हुए थे।

IND vs AFG 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज या गेंदबाज, किसका रहेगा दबदबा? जानें दिल्ली की पिच का हाल

ये भी पढ़ें
Delhi Arun Jaitley Stadium

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

12 Sept 2026 07:21 pm

Published on:

12 Sept 2026 07:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / England vs Pakistan: बेन डकेट पाकिस्तान के खिलाफ फिर हुए शून्य पर आउट, अपने नाम दर्ज किया अनचाहा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सैमसन, अभिषेक और सूर्यवंशी में से कौन होगा बाहर? अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से एक दिन पहले श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान

Shreyas Iyer Press Conference
क्रिकेट

Eng vs Pak: इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

Eng vs Pak 3rd Test Highlights
क्रिकेट

IND vs AFG 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज या गेंदबाज, किसका रहेगा दबदबा? जानें दिल्ली की पिच का हाल

Delhi Arun Jaitley Stadium
क्रिकेट

Eng vs PAK: जो रूट ने एजबेस्टन में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा अर्धशतकों का महारिकॉर्ड

Joe Root
क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026 Final में एक ओर श्रीलंका बनाम भारत, तो दूसरी ओर होगा मंधाना बनाम अटापट्टू मुकाबला

India vs Sri Lanka, Women's Asia Cup 2026 Final,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.