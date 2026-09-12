England vs Pakistan: बेन डकेट पाकिस्तान के खिलाफ फिर हुए शून्य पर आउट, अपने नाम दर्ज किया अनचाहा रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्ट टेस्ट की चौथी पारी में भी यही देखने को मिला, जब इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट पहली ही गेंद पर ही आउट हो गए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने उन्हें पवेलियन भेजा। बेन डकेट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यह सीरीज बल्ले से बेहद खराब रही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन मैचों की सीरीज में डकेट ने पांच पारियों में क्रमशः 15, 17, 1, 11 और 0 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत सिर्फ 8.8 रहा।