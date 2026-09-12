WTC Points Table Update: पाकिस्तान पर 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद इंग्लैंड ने पॉइंट्स टेबल में लगाई छलांग, जानें भारत समेत अन्य टीमों का हाल

ऐजबेस्‍टन टेस्‍ट से पहले इंग्‍लैंड की टीम 7वें स्‍थान पर थी, अब वह जीत के साथ श्रीलंका को पछाड़ते हुए 38.54 जीत प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर पहुंच गई है। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम 80 जीत प्रतिशत के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका 75 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्‍थान पर है। न्‍यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 72.22 है और वह तीसरे स्‍थान पर है। चौथे पायदान पर बांग्‍लादेश की टीम 55.56 जीत प्रतिशत के साथ बनी हुई है। जबकि भारतीय टीम हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 1-0 से सीरीज जीतने के बाद 51.52 जीत प्रतिशत के साथ पांचवें पायदान पर है।