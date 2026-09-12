12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Eng vs Pak: इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

Eng vs Pak 3rd Test Highlights: इंग्लैंड ने ऐजबेस्‍टन में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही सीरीज में पाकिस्‍तान के खिलाफ 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप कर दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 12, 2026

Eng vs Pak 3rd Test Highlights

पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

England vs Pakistan 3rd Test Highlights: इंग्लैंड के दौरे पर टेस्‍ट सीरीज में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज उसने 0-3 से गंवा दी है। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट एजबेस्टन में खेला गया। जहां पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में 449 रन पर सिमट गई। इंग्‍लैंड के सामने जीत के लिए पाकिस्तान ने 130 रनों का टारगेट रखा था, जिसे मेजबान टीम ने महज दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। जबकि उसके दोनों सलामी बल्‍लेबाज बेन डकेट और एमिलियो गे अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। इसके बाद जो रूट ने नाबाद 62 और जॉर्डन कॉक्‍स ने नाबाद 59 रन की पारी खेलते हुए जीत सुनिश्‍चित की।

पाकिस्‍तान की पहली पारी महज 113 रन पर सिमटी

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम अपनी पहली पारी में महज 133 रन पर सिमट गई। सऊद शकील ने सबसे ज्‍यादा 43 रन और मोहम्मद अब्बास ने 21 रन तो रजाउल्लाह ने 11 रन बनाए। इनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। वहीं, इंग्‍लैंड की ओर से जोश टंग ने 4 विकेट झटके, जबकि ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट लिए।

इंग्‍लैंड ने पहली पारी के आधार पर बनाई 320 रन की बढ़त

वहीं, इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 453 रन बनाते हुए 320 रन की शानदार बढ़त हासिल की। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने सबसे ज्‍यादा 75 रन बनाए, जबकि जेमी स्मिथ ने 69 रन की पारी खेली। इनके अलावा एमिलियो ने 60 और ओली रॉबिन्सन ने 50 रन बनाए। जबकि पाकिस्तान के लिए रजाउल्लाह ने 4 विकेट, तो मोहम्मद अली और इमरान रंधावा ने 2-2 विकेट लिए।

पाकिस्‍तान ने दूसरी पारी में बनाए 449 रन

पाकिस्तान ने पहली पारी से सबक लेते हुए अपनी दूसरी पारी में 449 रन बनाए, मगर ये स्कोर नाकाफी था। मेहमान टीम की ओर से दूसरी पारी में शान मसूद ने 95, अजान ओवैस ने 59, कप्तान बाबर आजम ने 76, मोहम्मद अब्बास ने 42 और रजाउल्लाह ने 81 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने 3 विकेट, तो ओली रॉबिन्सन, जोश टंग और डैन लॉरेंस ने 2-2 विकेट लिए।

रूट और कॉक्‍स ने दिलाई जीत

130 रन के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने पहले ही ओवर में बेन डकेट (0) और एमिलियो (0) के रूप में सलामी जोड़ी को गंवा दिया था। उस समय तक खाते में सिर्फ 2 ही रन जुड़ सके थे। इसके बाद कप्तान जो रूट ने जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 140 गेंदों में 128 रन की साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Sept 2026 06:22 pm

Published on:

12 Sept 2026 06:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Eng vs Pak: इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा, सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AFG 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज या गेंदबाज, किसका रहेगा दबदबा? जानें दिल्ली की पिच का हाल

Delhi Arun Jaitley Stadium
क्रिकेट

Eng vs PAK: जो रूट ने एजबेस्टन में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा अर्धशतकों का महारिकॉर्ड

Joe Root
क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026 Final में एक ओर श्रीलंका बनाम भारत, तो दूसरी ओर होगा मंधाना बनाम अटापट्टू मुकाबला

India vs Sri Lanka, Women's Asia Cup 2026 Final,
क्रिकेट

एशिया कप 2027 के लिए नेपाल ने किया क्वालीफाई, यूएई को 44 रन से हराया

Nepal beat UAE in ACC men's Premier Cup final.
क्रिकेट

200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले ओपनर को जरूर खिलाओ, विवेक राजदान ने श्रेयस अय्यर को दी नसीहत

Vivek Razdan support to Sanju Samson, Gautam Gambhir and Shreyas Iyer,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.