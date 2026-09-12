200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले ओपनर को जरूर खिलाओ, विवेक राजदान ने श्रेयस अय्यर को दी नसीहत

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारत के पास 4 ओपनिंग ऑप्शन अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी हैं। इस वजह से टॉप ऑर्डर में सिलेक्शन की दुविधा है। वहीं, श्रेयस अय्यर आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए नंबर तीन पर बैटिंग करते हैं। लेकिन, राजदान का मानना ​​है कि भारत के कप्तान को सीरीज के ओपनर के लिए अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए। श्रेयस को नंबर 4 पर ही रहना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 के लिए आपके पास पहले से ही चार नाम हैं। आपके पास अभिषेक, वैभव और ईशान तीनों ही लेफ्ट-हैंडर हैं। किसी एक को सिर्फ इसलिए प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वह राइट हैंडर है, तो नहीं! मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं।