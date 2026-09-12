Cricketer S Sreesanth’s father dies: पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत के पिता का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, एस श्रीसंत के पिता का पार्थिव शरीर फिलहाल शवगृह में रखा गया है। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद रविवार को पार्थिव शरीर को कोठामंगलम स्थित पैतृक घर ले जाया जाएगा। रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। पूर्व क्रिकेटर के पिता भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।