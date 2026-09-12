फाइनल खेलने का टूटा सपना तो फूट फूट कर रोईं पाकिस्तानी कप्तान, अकेले दी थी श्रीलंका को टक्कर

Fatima Sana crying: महिला टी-20 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और उसकी कप्तान फातिमा सना के लिए बेहद निराशाजनक रहा। फाइनल में पहुंचने के लिए फातिमा सना ने मैदान पर बल्ले और गेंद दोनों से जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सकीं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 11 सितंबर को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया।