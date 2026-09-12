Razaullah World Record: पाकिस्तान के 9वें नंबर के बल्लेबाज ने डेब्यू मैच में उड़ाए 9 छक्के, वेस्टइंडीज के काइल मायर्स का रिकॉर्ड तोड़ा

पहली पारी में पाकिस्तान की टीम 133 रन पर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 453 रन बना दिए। इसके बाद से ऐसा लगने लगा कि तीसरे दिन ही पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। शुरुआत भी खराब रही। दूसरी पारी में सैम आयूब और अब्दुल्ला शफीक बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन इसके बाद अजान ओवैस, शान मसूद और बाबर आजम की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने लड़ने का जज्बा दिखाया और बाद में रजाउल्लाह और मोहम्मद अब्बास की 9वें विकेट के लिए साझेदारी ने तीसरे दिन पाकिस्तान की हार को टाल दिया। अब इंग्लैंड के सामने सीरीज को 3-0 से जीतने के लिए 130 रन का लक्ष्य हासिल करना होगा।