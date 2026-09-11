CSK on MS Dhoni: एमएस धोनी क्‍या चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी के तौर पर 25 प्रतिशत शेयर खरीदना चाहते थे? पिछले महीने सामने आई रिपोर्ट्स में इसी तरह का दावा किया गया था। एक खास रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के पूर्व कप्तान ने सीएसके में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन फ्रैंचाइजी अपने पूर्व कप्तान की शर्तों पर सहमत नहीं हुआ। इसी बीच क्रिकबज की रिपोर्ट में सीएसके के शीर्ष अधिकारी के हवाले से इस विषय पर बातचीत नहीं होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि धोनी की वजह से नए हेड कोच पर फैसला नहीं हो सका है, उनके यूएस से लौटने के बाद इस पर भी फैसला लिया जाएगा।