IND vs AFG: T20i में इतिहास बदलने तैयार तिलक-अभिषेक और ईशान, निशाने पर धवन और धोनी के रिकॉर्ड

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शिखर धवन 1759 रनों के साथ छठे पायदान पर हैं। जबकि तिलक वर्मा 1645 रनों के साथ 7वें, अभिषेक शर्मा 1629 रनों के साथ 8वें और ईशान किशन 1608 रन के साथ 10वें स्‍थान पर हैं। इन तीनों के पास अफगानिस्‍तान के खिलाफ इस सीरीज में शिखर धवन को पछाड़ने का सुनहरा मौका होगा। बता दें कि इस मामले में पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा 4231 रन के साथ शीर्ष पर काबित हैं, तो विराट कोहली 4188 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, सूर्यकुमार यादव 3272 रन के साथ तीसरे, हार्दिक पंड्या 2288 रन के साथ चौथे और केएल राहुल 2265 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं।