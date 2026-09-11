IND vs AFG: T20i में इतिहास बदलने तैयार तिलक-अभिषेक और ईशान, निशाने पर धवन और धोनी के रिकॉर्ड

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: BCCI)
India vs Afghanistan T20i Series: भारत बनाम अफगानिस्तान 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज रविवार 13 सितंबर से होने जा रहा है। इस सीरीज में सभी की नजरें एक बार फिर 15 वर्षीय टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़ रहे तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। इन तीनों के पास इस सीरीज में शिखर धवन से आगे निकलने का मौका होगा, तो वहीं, ईशान महज 10 रन बनाते ही एमएस धोनी से आगे निकल जाएंगे।
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शिखर धवन 1759 रनों के साथ छठे पायदान पर हैं। जबकि तिलक वर्मा 1645 रनों के साथ 7वें, अभिषेक शर्मा 1629 रनों के साथ 8वें और ईशान किशन 1608 रन के साथ 10वें स्थान पर हैं। इन तीनों के पास अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में शिखर धवन को पछाड़ने का सुनहरा मौका होगा। बता दें कि इस मामले में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 4231 रन के साथ शीर्ष पर काबित हैं, तो विराट कोहली 4188 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, सूर्यकुमार यादव 3272 रन के साथ तीसरे, हार्दिक पंड्या 2288 रन के साथ चौथे और केएल राहुल 2265 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं।
ईशान किशन फिलहाल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 10वें पायदान पर हैं। वह 55 पारियों में 1608 रन बना चुके हैं। इस सीरीज में वह 10 रन बनाते ही 1617 रन बनाने वाले एमएस धोनी से आगे निकल जाएंगे। एमएस धोनी ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 98 मैचों की 85 पारियों में 37.60 के औसत 1617 रन बनाए। ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं। उनकी कप्तानी में हाल ही में ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|1
|रोहित शर्मा
|159
|151
|4,231
|32.05
|140.89
|5
|32
|2
|विराट कोहली
|125
|117
|4,188
|48.69
|137.04
|1
|38
|3
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|3,272
|36.35
|162.94
|4
|25
|4
|हार्दिक पंड्या
|138
|109
|2,288
|28.24
|145.91
|0
|9
|5
|केएल राहुल
|72
|68
|2,265
|37.75
|139.12
|2
|22
|6
|शिखर धवन
|68
|66
|1,759
|27.92
|126.36
|0
|11
|7
|तिलक वर्मा
|59
|56
|1,645
|44.45
|145.18
|2
|9
|8
|अभिषेक शर्मा
|56
|55
|1,629
|30.73
|187.24
|2
|11
|9
|एमएस धोनी
|98
|85
|1,617
|37.60
|126.13
|0
|2
|10
|ईशान किशन
|55
|55
|1,608
|29.77
|146.31
|1
|12
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग