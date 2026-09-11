Imran Tahir: 47 की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इमरान ताहिर का खुलासा, बेटा नहीं लेने दे रहा संन्यास

Imran Tahir T20 Record: अक्सर 40 की उम्र आते-आते जहां कई क्रिकेटर्स के संन्यास की चर्चा तेज हो जाती है, वहीं अनुभवी लेग स्पिनर इमरान ताहिर मैदान पर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 47 साल की उम्र में कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में गुयाना अमेजन वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे इमरान ताहिर एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी चर्चा इस लीग में पांच विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर है, क्योंकि वह मौजूदा दौर में किसी टी-20 मैच में पांच विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं। यह टी-20 क्रिकेट में ताहिर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। वह अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने बेटे को देते हैं।