आखिर क्या हुआ था ध्रुव पंडोव के साथ? 13 साल में डेब्यू, सबसे तेज 1,000 रन; सचिन तेंदुलकर को टक्कर देने का था दम

ध्रुव ने ओडिशा में देवधर ट्रॉफी का मुकाबला खेला था। इसके बाद वह अंबाला पहुंचे। वहां से उन्हें अपने माता-पिता से मिलने पटियाला जाना था। जनवरी का महीना था। उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ रहा था। कई जगह सड़कों पर कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी बेहद मुश्किल था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा ने उन्हें रुकने की सलाह दी थी, लेकिन ध्रुव जल्द से जल्द माता-पिता के पास पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों बाद टूरिंग टीम के साथ मैच खेलना था। वह टैक्सी से पटियाला के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। 31 जनवरी 1992 को महज 18 साल की उम्र में ध्रुव पंडोव की मौत हो गई। उस समय ध्रुव को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता था।