‘अरे पागल है क्या…’, वैभव सूर्यवंशी को ईशान किशन ने बीच में ही रोका, दलीप ट्रॉफी जीतने के बाद कहने जा रहे थे बड़ी बात

खिताबी मुकाबले में ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन के 260 रन की बदौलत पहली पारी में 708 रन बनाए। जवाब में साउथ जोन की टीम तिलक वर्मा के 99 रन की बदौलत 336 रन तक पहुंच गई। ईस्ट जोन को 372 रन की बढ़त मिल गई। इसके बावजूद उसने दोबारा बल्लेबाजी की और मैच अपने पक्ष में कर लिया। साउथ जोन की खिताबी मुकाबले में यह लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पिछले साल सेंट्रल जोन ने उससे खिताब छीन लिया था।