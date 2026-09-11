Women Cricket: श्री चरणी का कमाल, T20I में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाली बनीं भारतीय गेंदबाज

श्री चरणी की यह उपलब्धि उनकी उम्र को देखते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। राधा यादव इस प्रारूप में 50 विकेट हासिल करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की गेंदबाज हैं। राधा यादव ने 20 साल 334 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था। वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन के नाम है। उन्होंने 20 साल 300 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।