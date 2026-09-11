Cricket World Cup 2027 में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं? ‘हिटमैन’ ने दिया ऐसा जवाब कि बढ़ गया सस्पेंस

रोहित के इस जवाब ने वनडे भविष्य को लेकर चल रही बहस को फिर हवा दे दी है। 2027 वर्ल्ड कप में अभी करीब 13 महीने का समय है और इस दौरान किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस, फॉर्म और टीम में भूमिका बदल सकती है। ऐसे में रोहित का भविष्य अभी से तय कर देना जल्दबाजी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की अगुआई करने के बाद रोहित को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद से ही इस बात पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि वह अगले वनडे वर्ल्ड कप तक टीम का हिस्सा रहेंगे या नहीं।