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Cricket World Cup 2027 में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं? ‘हिटमैन’ ने दिया ऐसा जवाब कि बढ़ गया सस्पेंस

Rohit Sharma on 2027 World Cup: रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है और उस समय देखा जाएगा।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2026

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो-IANS)

Rohit Sharma Reacts on World Cup 2027: रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। मुंबई में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी। जब एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या वह साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्डकप में खेलते नजर आएंगे, तो हिटमैन ने कहा, "अक्टूबर 2027 अभी बहुत दूर है, तब देखेंगे।"

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित से छीनी गई कप्तानी

रोहित के इस जवाब ने वनडे भविष्य को लेकर चल रही बहस को फिर हवा दे दी है। 2027 वर्ल्ड कप में अभी करीब 13 महीने का समय है और इस दौरान किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस, फॉर्म और टीम में भूमिका बदल सकती है। ऐसे में रोहित का भविष्य अभी से तय कर देना जल्दबाजी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की अगुआई करने के बाद रोहित को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद से ही इस बात पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि वह अगले वनडे वर्ल्ड कप तक टीम का हिस्सा रहेंगे या नहीं।

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर या टीम मैनेजमेंट की ओर से भी उनके भविष्य को लेकर अब तक कोई ऐसी स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, जिससे स्थिति पूरी तरह साफ हो सके। हालांकि, रोहित के मौजूदा फॉर्म और प्रदर्शन को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। इसके अलावा वह लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिम में अपनी फिटनेस के साथ स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं।

सैकिया ने दिया था भरोसा

रोहित के भविष्य को लेकर सबसे बड़ी चर्चा उस समय तेज हुई थी, जब लॉर्ड्स में खेला गया वनडे उनके करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला माना जाने लगा था। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने शानदार शतक लगाकर इन अटकलों को करारा जवाब दिया। इसके बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि रोहित अभी खत्म नहीं हुए हैं। सैकिया ने पिछले सप्ताह मुंबई में हुई हाई-प्रोफाइल मीटिंग के बाद भी यही बात दोहराई।

रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्डकप 2024 के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद आईपीएल 2025 के दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। अब वह विराट कोहली की तरह सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं और उनका सपना है कि वह वनडे वर्ल्डकप का खिताब जीतें।

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Updated on:

11 Sept 2026 08:21 am

Published on:

11 Sept 2026 08:21 am

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