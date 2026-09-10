दलीप ट्रॉफी हारकर भी फाइनल में सबसे ज्यादा कमाई कर गए तिलक वर्मा, जानें ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने कितने कमाए?

Duleep Trophy 2026 Prize Money: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्‍टेडियम में साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच खेला गया। पांच दिवसीय ये मैच ईशान किशन की अगुवाई वाली ईस्ट जोन ने जीता है। ईस्‍ट को पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर विजेता घोषित किया गया है। इस मैच में तिलक वर्मा को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है, तो ईशान किशन प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। खिताबी मुकाबले में सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाले प्‍लेयर्स की बात करें, तो इस मामले में तिलक वर्मा शीर्ष पर रहे हैं। आइये आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे भारतीय प्‍लेयर्स की कितनी कमाई हुई है?