IND vs AFG 1st T20I: तय समय पर होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला, DDCA ने की पुष्टि

India vs Afghanistan: भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला T20I मुकाबला 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक के बाद DDCA को जरूरी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन दिया गया है। मैच स्थगित नहीं होगा। इसकी जानकारी दिल्ली एंड जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर दी है।