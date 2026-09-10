CSK में नए हेड कोच की तलाश तेज, कौन लेगा स्टीफन फ्लेमिंग की जगह? एमएस धोनी चाहते हैं भारतीय कोच

CSK Head Coach: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सितंबर के अंत तक नया हेड कोच मिल सकता है। स्टीफन फ्लेमिंग के आईपीएल 2026 के बाद टीम से अलग होने के बाद यह पद खाली है। ऐसे में अब नए कोच की तलाश तेज हो गई है। इस रेस में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमंग बदानी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि CSK फ्लेमिंग की जगह किसी विदेशी कोच को जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि, अब तस्वीर बदलती दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी भारतीय कोच की नियुक्ति के पक्ष में हैं। वह भारतीय नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ को प्राथमिकता दे रहे हैं।