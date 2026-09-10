Rohit Sharma नेट्स पर लौटे, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए शुरू की तैयारी, 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है नजर

हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में रोहित ने शानदार 138 रन की पारी खेलकर इन अटकलों को गलत साबित किया। उन्होंने 110 गेंदों में 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 138 रन बनाए। भारत ने 388 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबला 27 रन से गंवा दिया, लेकिन रोहित की पारी ने उनके फॉर्म और फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों में कुल 175 रन बनाए। उनका औसत 58.33 और स्ट्राइक रेट 98.31 रहा। इस दौरान उन्होंने एक शतक भी लगाया।