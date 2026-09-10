जिस 4 स्टार होटल में ठहरी थी पाकिस्तानी U-19 क्रिकेट टीम, उसी के बाहर जुटी नकाबपोश भीड़, जानें वजह?

दरअसल, ये पूरा घटना मंगलवार शाम पोर्ट्समाउथ के मैरियट होटल के बाहर हुई। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम इसी होटल में ठहरी थी। सोशल मीडिया पर बताया गया कि विदेशी नागरिकों का एक ग्रुप के होटल में शरण लिए बैठा है। यही बात देखते ही देखते ऑनलाइन अफवाह फैल गई। इसके बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने चेहरे को ढक कर जोरदार विरोध किया। नतीजतन पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। जांच के बाद साफ हुआ कि होटल में मौजूद विदेशी समूह कोई शरणार्थी दल नहीं था। वह पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम थी।