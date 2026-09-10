तिलक वर्मा के आउट होते ही ईस्ट जोन ने जीत लिया था दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब, जानें BCCI का क्या है नियम

East Zone vs South Zone Final: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन की टीम गुरुवार को दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लेगी। इस मैच का नतीजा चौथे दिन ही तय हो गया था, जब साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा आउट हुए। उनके आउट होते ही साउथ जोन की पूरी पारी ऑलआउट हो गई और ईस्ट जोन ने 372 रन की बढ़त हासिल कर ली। बढ़त हासिल करते ही ईस्ट जोन के नाम खिताब दर्ज हो गया, लेकिन मैच खत्म होने तक उन्हें ट्रॉफी के लिए इंतजार करना होगा। चलिए जानते हैं फाइनल के लिए क्या है नियम और कैसे मैच का रिजल्ट न निकलने पर भी ईस्ट जोन चैंपियन बन गई।