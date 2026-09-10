INDW vs BANW: आज बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में उतरेगी टीम इंडिया, मैच से पहले सता रही बड़ी चिंता

अब तक टीम इंडिया ने तीन मुकाबले खेले हैं और शानदार जीत हासिल की है। तीनों ग्रुप मैचों में जीतकर भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में टॉप पर रही, जिसकी वजह से वह ग्रुप-2 की दूसरे नंबर की टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी। वूमेंस एशिया कप में बांग्लादेश की टीम का भारत के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड रहा है। दोनों टीमें अब तक 24 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से तीन बार बांग्लादेश को जीत मिली थी और वह तीन में से दो मैच वूमेंस एशिया कप में ही आए। इसके अलावा, बांग्लादेश ने अपने आखिरी मुकाबले में 103 रन को डिफेंड कर हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की टेंशन जरूर बढ़ाई होगी।