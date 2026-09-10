10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ENG vs PAK 3rd Test: बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन ही हार के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान, 7 बदलाव से भी नहीं बदले हालात

Pakistan vs England Test: इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान की हालत एक बार फिर खराब नजर आई। पहली पारी में पूरी टीम 133 रन पर ऑलआउट हो गई, जबकि इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 156 रन बनाकर बढ़त हासिल कर ली।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2026

ENG vs PAK 3rd Test

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (फोटो- England Cricket X)

England vs Pakistan 3rd Test Update: दूसरे टेस्ट के बाद PCB के भारी बवाल के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ठीक नहीं हुई है। बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ऑलआउट हो गई। यह लगातार पांचवां मौका है, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर 200 के आंकड़े को नहीं छू पाई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने चार विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं और उनके पास अब 23 रन की बढ़त भी हो गई है।

सऊद शकील ने खेली 43 रन की पारी

तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हालत नाजुक है। मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ढेर सारे बदलाव के साथ उतरी, जिसमें सैम अयूब, गाजा दोरी, इमरान रंधावा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। 48 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम ढेर हो चुकी थी। सऊद शकील के 43 रन की बदौलत पाकिस्तान की टीम 100 रन के पार पहुंचने में सफल रही। बाद में मोहम्मद अब्बास ने 21 रन बनाए और रजाउल्लाह ने 11 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे 133 रन तक पहुंच सकी।

टीम के आठ बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने तीन-तीन विकेट चटकाए, तो जोश टंग ने चार विकेट हासिल किए। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। बेन डकेट 11 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, तो जॉर्डन कॉक्स 4 और कप्तान जो रूट 8 रन ही बना सके। हालांकि एमिलियो गेय ने 60 रन की अच्छी पारी खेली, तो हैरी ब्रूक ने अर्धशतक जड़ दिया। फिलहाल पहले दिन का खेल खत्म होने तक हैरी ब्रूक 52 और डैन लॉरेंस 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

पाकिस्तान की ओर से रजाउल्लाह ने दो विकेट लिए हैं, तो मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली को एक-एक सफलता मिली। मोहम्मद इमरान रंधावा ने 6 ओवर डाले हैं और 18 रन दिए हैं, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं किया है।

पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी, तो लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में भी पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया था। इसके बाद पीसीबी ने बड़ा बदलाव किया और एक साथ सात खिलाड़ियों को देश बुला लिया। इसके बावजूद तीसरे टेस्ट में कुछ अलग नहीं दिखा। पाकिस्तान डेढ़ सौ के आंकड़े को भी नहीं छू सका।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

10 Sept 2026 08:23 am

Published on:

10 Sept 2026 08:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs PAK 3rd Test: बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन ही हार के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान, 7 बदलाव से भी नहीं बदले हालात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AFG T20: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, हर्षित राणा हुए टी20 सीरीज से बाहर, अब बुमराह-सुंदर पर अटकी नजरें

harshit rana
क्रिकेट

Tilak Varma: भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाना चाहते हैं तिलक वर्मा, बोले- रेड-बॉल क्रिकेट मेरा ‘ए गेम’

Tilak Varma statement on Test call-up.
क्रिकेट

Duleep Trophy 2026: ईस्ट जोन ने साउथ जोन को बैकफुट पर धकेला, 584 रन की बनाई कुल बढ़त

Duleep Trophy 2026 East Zone vs South Zone.
क्रिकेट

ENG vs PAK: ओली रॉबिन्सन ने किया कमाल, 24 टेस्ट में पूरे किए 100 विकेट; गेंदबाजी औसत में दिग्गजों को पीछे छोड़ा

Ollie Robinson latest news
क्रिकेट

ICC Team Rankings: वनडे में 35 महीने से भारत का दबदबा कायम, T20 रैंकिंग में भी फिर सजा नंबर-1 का ताज

Indian men's Cricket Team odi and t20 Rankings
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.