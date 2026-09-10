ENG vs PAK 3rd Test: बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन ही हार के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान, 7 बदलाव से भी नहीं बदले हालात

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (फोटो- England Cricket X)
England vs Pakistan 3rd Test Update: दूसरे टेस्ट के बाद PCB के भारी बवाल के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ठीक नहीं हुई है। बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ऑलआउट हो गई। यह लगातार पांचवां मौका है, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर 200 के आंकड़े को नहीं छू पाई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने चार विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं और उनके पास अब 23 रन की बढ़त भी हो गई है।
तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हालत नाजुक है। मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ढेर सारे बदलाव के साथ उतरी, जिसमें सैम अयूब, गाजा दोरी, इमरान रंधावा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। 48 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम ढेर हो चुकी थी। सऊद शकील के 43 रन की बदौलत पाकिस्तान की टीम 100 रन के पार पहुंचने में सफल रही। बाद में मोहम्मद अब्बास ने 21 रन बनाए और रजाउल्लाह ने 11 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे 133 रन तक पहुंच सकी।
टीम के आठ बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने तीन-तीन विकेट चटकाए, तो जोश टंग ने चार विकेट हासिल किए। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। बेन डकेट 11 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, तो जॉर्डन कॉक्स 4 और कप्तान जो रूट 8 रन ही बना सके। हालांकि एमिलियो गेय ने 60 रन की अच्छी पारी खेली, तो हैरी ब्रूक ने अर्धशतक जड़ दिया। फिलहाल पहले दिन का खेल खत्म होने तक हैरी ब्रूक 52 और डैन लॉरेंस 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
पाकिस्तान की ओर से रजाउल्लाह ने दो विकेट लिए हैं, तो मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली को एक-एक सफलता मिली। मोहम्मद इमरान रंधावा ने 6 ओवर डाले हैं और 18 रन दिए हैं, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं किया है।
पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी, तो लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में भी पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया था। इसके बाद पीसीबी ने बड़ा बदलाव किया और एक साथ सात खिलाड़ियों को देश बुला लिया। इसके बावजूद तीसरे टेस्ट में कुछ अलग नहीं दिखा। पाकिस्तान डेढ़ सौ के आंकड़े को भी नहीं छू सका।
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