ENG vs PAK 3rd Test: बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन ही हार के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान, 7 बदलाव से भी नहीं बदले हालात

तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हालत नाजुक है। मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ढेर सारे बदलाव के साथ उतरी, जिसमें सैम अयूब, गाजा दोरी, इमरान रंधावा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। 48 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम ढेर हो चुकी थी। सऊद शकील के 43 रन की बदौलत पाकिस्तान की टीम 100 रन के पार पहुंचने में सफल रही। बाद में मोहम्मद अब्बास ने 21 रन बनाए और रजाउल्लाह ने 11 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे 133 रन तक पहुंच सकी।