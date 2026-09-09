Tilak Varma: भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाना चाहते हैं तिलक वर्मा, बोले- रेड-बॉल क्रिकेट मेरा ‘ए गेम’

दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिलक वर्मा शतक से महज एक रन से चूक गए। उन्होंने साउथ जोन के लिए 211 गेंदों पर 99 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 62 और चामा वी मिलिंद ने 43 रन बनाए। तिलक ने अपनी पारी को लेकर कहा कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान टीम की जरूरत पर था। उन्होंने कहा कि वह मैच में अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय सेशन दर सेशन बल्लेबाजी करना चाहते थे।