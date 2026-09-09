Jordan Hermann ODI Debut Record: डेब्यू मैच में जॉर्डन हरमन का तूफानी अंदाज, 150 रन ठोककर की रिकॉर्ड की बराबरी

South Africa vs Namibia 1st ODI: साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला विंडहोक में खेला जा रहा है। मेजबान नामीबिया ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज जॉर्डन हरमन ने वनडे डेब्यू करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ स्टेडियम में मौजूद साउथ अफ्रीकी फैंस का पैसा वसूल कराया, बल्कि डेब्यू वनडे मैच में संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने इस मामले में हमवतन मैथ्यू ब्रीट्जके के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू करते हुए 150 रन बनाए थे।

