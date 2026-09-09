IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत-ए टीम का ऐलान, जानें किसे मिली टीम की कमान

देवदत्त पडीक्कल (फोटो- Cricbuzz)
India A Squad Announced: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भारत में अगले साल खेली जानी है। इसकी तैयारियों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया-ए टीम भारत का दौरा करने वाली है। इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने महीने की शुरुआत में ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया था, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को भारत-ए टीम की घोषणा की है। दोनों टीमों के बीच मुकाबले 22 सितंबर से 11 अक्टूबर तक पुदुचेरी में खेले जाएंगे। यहां दोनों टीमें दो चार दिवसीय मैचों (Two Multi-Day Matches) की सीरीज खेलेंगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज होगी।
ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ भारत-ए की मल्टी-डे टीम की कमान अनुभवी देवदत्त पडिक्कल के हाथों में सौंपी गई है, जबकि साई सुदर्शन उनके नायब होंगे। वहीं, भारत-ए की वनडे टीम की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में टीम की बागडोर होगी, जबकि देवदत्त पडिक्कल उप-कप्तान होंगे।
अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंज, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भूटे, विजय कुमार वैशाख (फिटनेस पर निर्भर)।
प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या (फिटनेस पर निर्भर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर।
ब्रेंडन डॉगेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलावे, सैम कॉन्स्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, जोश फिलिप, झाय रिचर्डसन, कोरी रोचिसिओली, जेसन सांघा, लियाम स्कॉट।
महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, एरन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कॉन्स्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, लचलान शॉ।
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