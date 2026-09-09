Duleep Trophy 2026: दूसरी पारी में भी वैभव सूर्यवंशी ने किया निराश, ईस्ट जोन के बैक टू बैक लगे 2 झटके

इससे पहले अभिमन्यु ईश्वरन भी 13 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे थे। उन्हें मोहम्मद सिराज ने देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराया था। ईश्वरन ने पहली पारी में शतक लगाया था, लेकिन दूसरी पारी में वह कमाल नहीं दिखा पाए। हालांकि, ईस्ट जोन इस मुकाबले में जीत की दहलीज पर खड़ा है। पहली पारी में ईस्ट जोन ने 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें ईशान किशन ने 270 रन की विशाल पारी खेली थी, तो कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए थे। इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन ने 72, तो शिखर मोहन ने 85 रन की पारी खेली थी।