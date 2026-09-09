ENG vs PAK: ‘मुझे पहले से ही पता था कि हम 3-0 से हारेंगे’, वसीम अकरम ने बताया क्यों की थी ऐसी भविष्यवाणी

1987 से 1996 तक पाकिस्तान ने लगातार तीन टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीती थीं और वसीम अकरम उन तीनों सीरीज का अहम हिस्सा थे। उन्होंने पाकिस्तान की आखिरी दो टेस्ट सीरीज में कप्तानी भी की थी, जहां पर पाकिस्तान को जीत मिली थी। अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बदलाव के बारे में बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का एटीट्यूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सब अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया और कप्तान सरफराज अहमद समेत 7 खिलाड़ियों को वापस देश भेज दिया। वसीम अकरम ने बताया कि मुझे हमेशा पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प क्यों नहीं करते हैं।