‘मुझे उनकी बहुत याद आती है’, इमरान खान को यादकर भावुक हुए वसीम अकरम

Wasim Akram on Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान करीब 3 साल से जेल में बंद हैं। हाल ही में भारतीय कप्‍तानों ने उनके साथ किए जा रहे दुर्व्‍यवहार की निंदा करते हुए उनका समर्थन किया था, जिसके बाद दुनिया भर के क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर उनकी बुनियादी गरिमा बनाए रखते हुए उनका सम्मान करने की मांग की। अब इस लिस्‍ट में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने भी इमरान के लिए आवाज उठाते हुए भावुक संदेश दिया है।