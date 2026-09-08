Vaibhav Sooryvanshi ने तेज दिमाग से फिर दिखाया कमाल, DRS की अपील कर 2 बड़े बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

Vaibhav Sooryavanshi's DRS decision: वैभव सूर्यवंशी भले ही सिर्फ 15 साल के हैं, लेकिन टीनएज सेंसेशन ने बल्‍ले और गेंद से कमाल करने के बाद यह भी दिखा दिया है कि वह मैदान पर भी हर समय अवेयर रहते हैं। दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन के उपकप्‍तान ने दो जरूरी डिसमिसल में अहम भूमिका निभाई है। जिसके चलते उनकी टीम ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन पर शिकंजा कस दिया है। यह सूर्यवंशी की गेम को तेजी से समझने की काबिलियत है कि उन्‍होंने तीसरे दिन चाय से पहले रिकी भुई और स्मरण रविचंद्रन के विकेट लेने में टीम की मदद की।