बांग्लादेश-जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, जानें कब और कहां खेले जाएंगे वनडे, टी-20 और टेस्ट मुकाबले?

अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच से इसकी शुरुआत होगी। यह मुकाबला 9 से 13 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा। इसके बाद 17 से 23 अक्टूबर के बीच अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें वनडे त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेंगी। इसमें तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी। लीग चरण के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर रहने वाली दो टीमें 23 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी।