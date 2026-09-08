बांग्लादेश-जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, जानें कब और कहां खेले जाएंगे वनडे, टी-20 और टेस्ट मुकाबले?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Photo- IANS)
Afghanistan play Bangladesh-Zimbabwe:अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अक्टूबर और नवंबर 2026 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान इस दौरान बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगा। खास बात यह है कि पूरी सीरीज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित की जाएगी।
अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच से इसकी शुरुआत होगी। यह मुकाबला 9 से 13 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा। इसके बाद 17 से 23 अक्टूबर के बीच अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें वनडे त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेंगी। इसमें तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी। लीग चरण के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर रहने वाली दो टीमें 23 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी।
वनडे सीरीज के बाद अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैच भी होंगे, जो 5 से 17 नवंबर तक खेले जाएंगे।
इस संबंध में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब खान ने कहा कि अलग-अलग प्रारूपों में मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को काफी अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और प्रशंसकों को भी लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट देखने को मिलेगा।
वहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के CEO निजाम उद्दीन चौधरी ने टेस्ट क्रिकेट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि UAE में टेस्ट खेलना बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अनुभव होगा। साथ ही अफगानिस्तान की टीम इन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है, ऐसे में मुकाबला चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है।
|तारीख
|मुकाबला
|प्रारूप
|स्थान
|9-13 अक्टूबर
|अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश
|टेस्ट
|UAE
|17 अक्टूबर
|बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे
|पहला वनडे
|UAE
|19 अक्टूबर
|अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
|दूसरा वनडे
|UAE
|21 अक्टूबर
|अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश
|तीसरा वनडे
|UAE
|23 अक्टूबर
|त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल
|वनडे
|UAE
|27 अक्टूबर
|अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
|टी20 इंटरनेशनल
|UAE
|29 अक्टूबर
|अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
|टी20 इंटरनेशनल
|UAE
|1 नवंबर
|अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
|टी20 इंटरनेशनल
|UAE
|5-9 नवंबर
|अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
|पहला टेस्ट
|UAE
|13-17 नवंबर
|अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
|दूसरा टेस्ट
|UAE
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