‘बस भारत को हराओ, हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए’, पाकिस्तानी फैन की वहाब रियाज से खास गुजारिश, VIDEO वायरल

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का हालिया प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है। वहीं, अब ग्रुप-बी की टेबल टॉपर और डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका शानदार लय में नजर आ रही है। श्रीलंका ने टूर्नामेंट में अब तक तीन मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। ऐसे में यदि पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका पर जीत दर्ज करने में विफल रहती है, तो उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। बता दें कि ग्रुप-ए में शामिल पाकिस्तान की टीम ने अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 2 मैचों में जीत मिली है, जबकि भारत के खिलाफ मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा था।