8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026: हांगकांग को 72 रन से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन अंतिम 4 में ही खत्म हो सकता है सफर, जानें कैसे

Women's Asia Cup 2026: पाकिस्तान ने वूमेंस एशिया कप 2026 के 11वें मुकाबले में हांगकांग को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। नाशरा संधू ने 7 रन देकर 6 विकेट चटकाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 08, 2026

Pakistan Women

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Pakistan Women vs Hong Kong Women Highlights: पाकिस्तान ने सोमवार को वूमेंस एशिया कप 2026 के 11वें मुकाबले में हांगकांग को 72 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 143 रन बनाए। 144 रन के लक्ष्य के जवाब में हांगकांग की टीम 71 रन पर ही ढेर हो गई। ये हांगाकांक की तीसरी हार है तो पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीतकर अगले दौर में पहुंचने में सफल रहा।

सेमीफाइनल में ही खत्म हो सकता है पाक का सफर

पाकिस्तान के लिए नाशरा संधू ने 4 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। वह पाकिस्तान के लिए किसी एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 'विकेटों का छक्का' लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अब पाकिस्तान की टीम 11 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ 'सेमीफाइनल-2' खेलेगी, जबकि 10 सितंबर को 'सेमीफाइनल-1' में भारत का सामना बांग्लादेश या यूएई से होगा। दूसरे सेमीफाइनल से ही पाकिस्तान का सफर समाप्त हो सकता है। श्रीलंका इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है और पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। पाक टीम भारत के खिलाफ 55 रन पर ही ढेर हो गई थी। ऐसे में पाकिस्तान का सफर सेमीफाइनल से आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

फिर पाकिस्तान की बल्लेबाजों ने किया निराश

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। शवाल जुल्फिकार ने मुनीबा अली के साथ पहले विकेट के लिए 17 गेंदों में 23 रन की साझेदारी की। मुनीबा 6 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद जुल्फिकार ने गुल फिरोजा (3) के साथ 10 रन और आयशा जफर के साथ तीसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 80 के स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान को जुल्फिकार के रूप में चौथा झटका लगा, जो 35 गेंदों में 6 चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद टीम ने तेजी से विकेट गंवाए। आलम ये रहा कि महज 101 के स्कोर तक 6 विकेट गिर गए थे।

यहां से कप्तान फातिमा सना ने पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान तुबा हसन (14) के साथ सातवें विकेट के लिए 26 रन जुटाए। फातिमा 24 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुईं। विपक्षी खेमे से जॉयलीन कौर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि इकरा सहर और कैरी चान ने 2-2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में हांगकांग 19 ओवर में सिर्फ 71 रन पर सिमट गई। टीम को 1.1 ओवर में शुरुआती 2 झटके लग गए थे। उस समय तक टीम के खाते में सिर्फ 1 ही रन जुड़ सका था। इसके बाद कैरी चान (30) ने यास्मीन दासवानी (13) के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 गेंदों में 31 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

हांगकांग ने 55 के स्कोर तक अपने 9 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद रुचिता वेंकटेश (9) ने जॉयलीन कौर (10) के साथ अंतिम जोड़ी के रूप में 16 रन जुटाए, लेकिन टीम के लिए हार के अंतर को कम नहीं कर सकीं। पाकिस्तान के लिए नाशरा संधू ने 7 रन देकर 6 विकेट निकाले, जबकि फातिमा सना, सादिया इकबाल, उम्म-ए-हानी और आयशा जफर ने 1-1 विकेट हासिल किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

08 Sept 2026 07:36 am

Published on:

08 Sept 2026 07:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s Asia Cup 2026: हांगकांग को 72 रन से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन अंतिम 4 में ही खत्म हो सकता है सफर, जानें कैसे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs JPN: भारत-जापान टी20 मैच को मिल गया लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर, न सोनी न जियो हॉटस्टार, अब यहां देख पाएंगे मैच

IND vs JAP (Photo Japan Cricket And IANS, Generated by AI)
क्रिकेट

‘मुझे यकीन है कि…’, ईशान किशन की 270 रन की पारी के मुरीद हुए युवराज सिंह

Yuvraj Singh praises Ishan Kishan
क्रिकेट

Duleep Trophy 2026 Final: ईशान किशन तिहरे शतक से चूके, लेकिन एक झटके में जडेजा-पुजारा जैसे कई दिग्‍गजों को छोड़ दिया पीछे

Ishan Kishan missed triple hundred, Duleep Trophy 2026 Final,
क्रिकेट

भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले मिचेल सेंटनर ने रोहित-विराट को लेकर दिया बड़ा बयान

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

Duleep Trophy के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन ने पार किया 700 का आंकड़ा, टॉप-10 की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

East Zone vs South Zone, Duleep Trophy 2026 Final, Ishan Kishan Double Hundred,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.