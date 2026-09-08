Women’s Asia Cup 2026: हांगकांग को 72 रन से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, लेकिन अंतिम 4 में ही खत्म हो सकता है सफर, जानें कैसे

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। शवाल जुल्फिकार ने मुनीबा अली के साथ पहले विकेट के लिए 17 गेंदों में 23 रन की साझेदारी की। मुनीबा 6 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद जुल्फिकार ने गुल फिरोजा (3) के साथ 10 रन और आयशा जफर के साथ तीसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 80 के स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान को जुल्फिकार के रूप में चौथा झटका लगा, जो 35 गेंदों में 6 चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद टीम ने तेजी से विकेट गंवाए। आलम ये रहा कि महज 101 के स्कोर तक 6 विकेट गिर गए थे।