शेफाली वर्मा को सेंड ऑफ देना पाकिस्तानी कप्तान को पड़ गया महंगा, ICC ने ठोक दिया जुर्माना

Pakistan Captain Fatima Sana fined: पाकिस्तान की कप्‍तान फातिमा सना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा एक्‍शन लिया है। उन्‍होंने भारत के खिलाफ मैच के दौरान शनिवार शेफाली वर्मा को सेंड ऑफ दिया था। आईसीसी ने इसे कोड ऑफ कंडक्‍ट के लेवल-1 का उल्‍लंघन मानते हुए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना ठोका है। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा है। अंपायर की शिकायत के बाद मैच रेफरी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।